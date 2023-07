Am Sonntagnachmittag sind Regenschauer über Kärnten hinweggezogen. Lange dauerten die Regenschauer nicht an. Dennoch sind im Lavanttal wieder Bäche über die Ufer getreten. In St. Andrä wurde unter anderem die Ortschaft Schönweg in Mitleidenschaft gezogen. Wasser und Schlamm drang teilweise in Wohnhäuser vor. Auch in Mittelkärnten mussten die Feuerwehren wieder ausrücken. Am heftigsten waren die Niederschläge im Bereich des Gurktals.

© Bachhiesl