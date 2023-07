Einen mysteriösen „Fang“ haben die Feuerwehr St. Paul und der Abschleppdienst Ellersdorfer am Wochenende gemacht. Ein gelber, mindestens schon 20 Jahre alter Pkw wurde geborgen. Wem das Fahrzeug mit den schwarzen Tafeln gehört und wie es in den Fluss kam, muss geklärt werden. Theorien gibt es vor Ort einige. Am wahrscheinlichsten dürfte sein, dass der Pkw während eines Hochwassers vor rund 25 Jahren oder gar vor noch längerer Zeit in den Fluss gespült wurde. Die Polizei ermittelt.

© FF St. Paul