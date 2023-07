Zwei junge Mopedlenker wurden am Freitag bei Unfällen in Kärnten verletzt: Gegen 11 Uhr lenkte ein Mann (58) aus dem Bezirk Völkermarkt einen Klein-LKW auf der Gemeindestraße zwischen St. Lorenzen und Kleindiex (Bezirk Völkermarkt) in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit fuhr eine 16-jährige Mopedlenkerin aus einer Hauseinfahrt auf die Gemeindestraße, wo es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die Mopedlenkerin wurde dabei auf die Motorhaube des Klein-LKW geschleudert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Gegen 15 Uhr fuhr eine Frau (42) aus dem Bezirk Wolfsberg mit einer Zugmaschine aus einer Hauseinfahrt in Granitztal-St. Paul (Bezirk Wolfsberg) auf die Granitztaler Landesstraße L134. Dabei übersah sie einen auf der L134 in Richtung Norden fahrenden, 15-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Wolfsberg, der sein Moped nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Es kam zur Kollision. Der Mopedlenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert.