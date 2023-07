Klaus "Serratus" Drescher errang im Juli in Mexiko zum zweiten Mal nach 2013 den Titel des Mr. Universum. Eine der größten Trophäen im Bodybuilding, dort vergleichbar mit einem Grand-Slam-Titel im Tennis oder einer Major-Trophy im Golf. Der Kärntner stand mit diesem Sieg heuer zum fünften Mal in Folge ganz oben am Podest. Zuvor holte er sich zwei österreichische, einen Europa- und einen Weltmeistertitel.