"Am 18. Juli ist der Sturm mit an die 100 Stundenkilometer auch durch das Lavanttal gezogen", berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Weißhaupt. Insgesamt rückten 13 Feuerwehren mit rund 200 Feuerwehrleuten zu 36 Einsätzen von Bad St. Leonhard bis Lavamünd aus. Zumeist knickten Bäume über Straßen oder Stromleitungen. In Mauterndorf bei Bad St. Leonhard krachte ein Baum auf ein Gebäude. "Zum Glück kam kein Mensch zu Schaden", stellt Weißhaupt fest. Vor allem die Fallwinde, die hohe Geschwindigkeiten erreichen können, seien unberechenbar.

Unterstützung in Völkermarkt

Auch zur Unterstützung in den Nachbarbezirk Völkermarkt rückten die Lavanttaler Feuerwehrleute Anfang dieser Woche aus. Dort wurden zahlreiche Häuser abgedeckt sowie der Kirchenturm in St. Marxen abgerissen. Auch der Friedhof ist schwer beschädigt. "Mitunter unterstützte die Feuerwehr Wolfsberg den Nachbarbezirk mit dem 37 Meter langen Teleskopmasten. Auch zwei MRAS-Einheiten (Menschenrettung und Absturzsicherung) aus St. Paul und Schiefling waren vor Ort", so Weißhaupt.