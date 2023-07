"Ich habe wirklich das Unfassbare geschafft und zum zweiten Mal den Titel des Mister Universum geholt, wie seinerzeit auch Arnold Schwarzenegger", jubelt ein erschöpfter, aber glücklicher Klaus "Serratus" Drescher nach seinem Erfolg. Der 35-jährige Lavanttaler hat vor exakt zehn Jahren seinen ersten Mister Universum-Titel in Thessaloniki in Griechenland errungen und diesen am Samstag in Celaya in Mexiko erneut nach Kärnten holen können.

Stolzer Mister Universum © KK/Estelle Tirala

Für den Bodybuilder ist es nicht der erste Erfolg in diesem Jahr. Im Mai holte er sich den Europameistertitel in Budapest, im Juni dann sogar den Weltmeistertitel in Italien. "Es ist perfekt gelaufen, denn ich habe bei allen drei Bewerben alles gewonnen. Ich wurde jedes Mal auch "Overall Champion" aller Klassen. In Mexiko bin ich gegen 300 Athleten aus aller Welt als Sieger hervorgegangen".

Lieblingspose von Arnold Schwarzenegger © KK/Estelle Tirala

Immer noch hohe Ziele

Das schaffte der Kärntner trotz der Hürden im Vorfeld: "Ich war gesundheitlich wochenlang angeschlagen und auch die Anreise mit über 30 Stunden war ein Horror. Aber schlussendlich ist das egal, nachdem ich diesen Erdrutschsieg einfahren konnte", strahlt Drescher, der sich nun sechs Wochen Regeneration gönnt. Danach beginnt die Vorbereitung für die nächsten großen Ziele: "Im Oktober will ich den Mister Universum des ältesten Bodybuilding Verbands in England holen und nur eine Woche später, am 5. November, werde ich wieder Weltmeister", prophezeit Drescher selbstbewusst.