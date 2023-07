Nach dem heftigen Unwetter am 17. Juli setzt der Bezirkskrisenstab seine Arbeit beim Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Eberndorf fort. "Wir müssen rund 500 Einsätze abarbeiten. 26 Freiwillige Feuerwehren sind zurzeit im Einsatz. Mit diesem Ausmaß haben wir nicht gerechnet", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel. Mithilfe von Erkundungsflügen wird versucht, das Ausmaß des Schadens zu eruieren. "Es gibt massive Wald- und Baumwürfe, diese sind noch nicht erhoben", sagt Bezirkshauptmann Gert-André Klösch.

Stark betroffen sind die Gemeinden Eberndorf und St. Kanzian. Schäden gibt es auch nördlich der Drau in der Stadtgemeinde Völkermarkt. Zahlreich entwurzelte Bäume liegen entlang der Straßen und müssen beseitigt werden. Während des Unwetters suchten zahlreiche Autofahrer Schutz unter Tankstellen. "Wir schauen jetzt, dass wir auch die zahlreichen beschädigten Dächer dicht bekommen", sagt Skubel.

Die Waldschäden sind enorm © KK/BFK

Da eine weitere Unwetterfront angekündigt wurde, bleibt der Bezirkskrisenstab "bis auf Weiteres" bestehen, sagt Klösch. Betroffene sollten sich mit ihren privaten Schäden an "ihre Bürgermeister" melden. "Es gibt einen Sonderfonds des Landes Kärnten, das wird recht unproblematisch abgewickelt", sagt Klösch. Bautechniker seien ebenfalls unterwegs, um zu schauen, dass die "Häuser aufgrund des eingetretenen Wassers nicht ihre Stabilität verlieren", sagt Klösch.

Von links: Bezirkshauptmann Gert-André Klösch und Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel © Simone Dragy

Um die Verpflegung der Helfer kümmert sich der Sozialhilfeverband. "So etwas haben wir noch nicht erlebt", sagt Eberndorfs Bürgermeister Wolfgang Stefitz (SPÖ). Weitere Einsatzkräfte, auch die Rettung, stehen in Bereitschaft. Zusätzliche Spezialgerätschaften, wie eine Drehleiter, werden aus Klagenfurt Land und Wolfsberg zugeliefert. "Man sieht, dass die Feuerwehren in den Gemeinden Katastrophenschützer Nummer 1 sind", hebt Skubel die unermüdliche Arbeit und den Einsatz der Helfer hervor.