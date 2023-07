Bei Sonja Seifried und Markus Karrer war es Liebe auf den ersten Blick. "Wir haben uns vor neun Jahren bei einer Sponsionsfeier kennengelernt", erzählt Seifried aus St. Georgen im Lavanttal. Der romantische Heiratsantrag samt Kniefall erfolgte im Jänner dieses Jahres. Mit Kerzenlicht, Sekt und Rosen verwandelte der Wolfsberger das gemeinsame Zuhause in einen romantischen Ort.

Am 8. Juli gaben sich die Krankenschwester am LKH Wolfsberg und der Bauleiter bei Lavanttaler Holzbau das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand in Wolfsberg statt. "Im Anschluss feierten wir eine freie Trauung in der Kirche St. Thomas", erzählt das Brautpaar. Die Ringe wurden von Sohn Jonas (6) überreicht. "Er hat auch ein Gedicht vorgetragen, das er zuvor mit meiner Mutter einstudiert hatte", sagt die Braut.

140 Gäste und eine Absperrung

Die Hochzeitstafel fand beim Weberwirt in Prebl mit 140 Gästen statt, wo die Arbeitskollegen des Bräutigams auch für eine Absperrung sorgten. Der Hochzeitstanz, für den das Paar Tanzstunden im Studio "LTSC Wolfsberg" nahm, sorgte für gute Stimmung. "Es war eine richtige Traumhochzeit, die auch bei den Gästen sehr gut angekommen ist", erzählt die Braut.

Ihre Freizeit verbringt die Familie, die in Wolfsberg lebt, gerne entspannt am Pool oder auf Tagesausflügen und Wanderungen in Kärnten. Aktuell genießt das frischvermählte Paar die Flitterwochen gemeinsam mit Sohn Jonas in Kroatien.