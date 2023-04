Die Modemarke "Sportalm" feiert heuer runden Geburtstag. Im Jubiläumsjahr holte man sich jetzt Topmodel Nadine Leopold vor die Kamera. Das Shooting für die neue Herbst-/Winterkollektion fand aber nicht in Kitzbühel, sondern vor wenigen Tagen in Wien statt. Die gebürtige Kärntnerin, die in London lebt und schon für Modelabels wie Victoria's Secret auf dem Laufsteg war, war daher auf Heimatbesuch. Und da durfte natürlich auch ein Treffen mit Mama Daniela Leopold nicht fehlen. Auf Instagram scherzte die 29-Jährige: "Heute ist Bring-deine-Mama-mit-zur-Arbeit-Tag."

Das "Sportalm"-Modefotoshooting fand im Hotel "Motto" in Wien statt – mit dabei war eine weitere Kärntnerin, nämlich Schauspielerin Julia Cencig. Und natürlich ließen sich auch "Sportalm"-Chefin Ulli Ehrlich und Hausherr Bernd Schlacher blicken. Fotograf Andreas Tischler hat auf seiner Website bereits erste Fotos von Leopold & Co. veröffentlicht.

"Sportalm" scheint Gefallen an hübschen Kärntnerinnen zu haben: Auch Schauspielerin und Model Larissa Marolt präsentierte schon deren Mode.