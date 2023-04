In der Vorwoche sind im Bereich eines Supermarktes im Bezirk Weiz in der Steiermark mehrere Männer beobachtet worden, wie sie aus einem Kastenwagen gesprungen sind. Die Flüchtlinge dürften im Laderaum unter Sauerstoffmangel gelitten haben. Die alarmierten Streifen konnten in diesem Bereich vorerst zwei männliche Personen antreffen. Bei einer sofort durchgeführten Fahndung im Nahbereich konnten weitere sechs Personen aus Bangladesch und Pakistan vorgefunden werden.

Der Kastenwagen selbst konnte später von Beamten in Autobahninspektion in Wolfsberg entdeckt werden. Dabei konnten im Laderaum noch weitere zwölf illegale Personen vorgefunden werden. Der Lenker des Kastenwagens, ein 32-jähriger aserbaidschanischer Staatsbürger, wurde an Ort und Stelle festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Die Personen wurden zur fremdenrechtlichen Befragung nach Klagenfurt gebracht. Sie reisten mit gültigem Arbeitsvisa nach Rumänien ein und wurden in der Folge von Rumänien über Ungarn nach Österreich geschleust. Das Zielland dürfte Italien gewesen sein.

Eine Verbindung zum jüngst an einer Raststation in Kärnten aufgetretenen Schlepper-Fall gibt es aktuell nicht.