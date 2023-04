Die Lavanttal-Rallye ist mittlerweile der altgedienteste Meisterschaftslauf im heimischen Championat. Der erste Pilot, der sich in die Siegerliste der Lavanttal-Rallye (früher Lavanttaler Mitternachtsrallye) eintragen durfte, war der Kärntner Hans Schönlieb mit einem BMW 2002 1977. Ein Jahr später sorgte Klaus Russling (Porsche) erneut für einen Kärntner Erfolg ehe 1999 Achim Mörtl (Subaru WRC) für den dritten und bis dato letzten Heimsieg der Kärntner sorgte. Dazwischen gab es so prominente Sieger wie Sepp Haider, Franz Wittmann, Franco Ceccato, Raphael Sperrer und Raimund Baumschlager, der 2016 (Skoda) gewann und auch heuer noch am Start sein wird.