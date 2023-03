Bus-Passagiere klagen über Probleme bei Fahrten mit dem ÖBB-Intercity-Bus von Graz nach Klagenfurt bzw. Klagenfurt nach Graz mit Zwischenstopp in Wolfsberg. Grundsätzlich ist der Bus beliebt, denn die Fahrzeit zwischen den beiden Landeshauptstädten ist mit zwei Stunden bequemer und kürzer als jene auf Schienen. Doch für Kurzentschlossene (d.h. Reisende ohne Reservierung) gibt es zu Stoßzeiten meist keinen Platz – vor allem was den Zustieg in Wolfsberg auf der Fahrt nach Graz betrifft. Doch Anfang März blieben Passagiere trotz Reservierung zurück: "Am 5. März um 20 Uhr wartete meine Freundin zusammen mit anderen Fahrgästen in Wolfsberg auf den Bus nach Graz. Leider öffnete der Bus nicht seine Türen und fuhr ohne die Fahrgäste weiter. Die Gruppe wartete dann eine Stunde lang in der Kälte, bis schließlich ein anderer Bus kam", schrieb ein Leser an die Kleine Zeitung. Auch im nächsten Bus dürfte laut Schilderungen des Lesers nicht alles friktionsfrei abgelaufen sein.