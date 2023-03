Sollte die Klagenfurterin Carmen Possnig tatsächlich als erste Österreicherin ins Weltall beordert werden, würde sie eine Packung ihrer Lieblingsspeise mitnehmen. Auf die Kärntner Kasnudel würde die Ersatzastronautin der ESA in der Raumstation nicht verzichten wollen. Im 15. Jahrhundert erstmals erwähnt, ist das teigige Rund in all seinen Ausführungen auch in Kärntens Speisekarten und Tiefkühlfächern nicht wegzudenken. Für die Produzenten der Kärntner Nudel waren die letzten Jahre mit Pandemie, Rohstoffknappheit und Inflation keine leichten.