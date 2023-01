Jeder Österreicher, jede Österreicherin isst laut Global 2000 5,9 Tonnen Fleisch in seinem/ihrem Leben. Das sind umgerechnet 1287 Tiere pro Kopf. Österreich liegt damit beim Fleischkonsum auf Platz drei in der EU, weltweit auf Platz 15. Besonders gerne landen Hühner auf den Tellern. 817 verspeisen Herr und Frau Österreicher im Laufe ihres Lebens, 83,4 Millionen Hühner werden jedes Jahr in unserem Land geschlachtet (Quelle: Global 2000).