Eine große weiße Brille reicht, und schon taucht man in eine virtuelle Welt ab: Sei es eine mittelalterliche Burg mit Pfeil und Bogen in der Hand, das Wunderland, in dem sich Alice und der verrückte Hutmacher tummeln, Tschernobyl kurz vor der atomaren Katastrophe oder ein verlassenes Haus voller Zombies: Das digitale Abbild der Realität ist verblüffend echt, dank des 360-Grad-Radius fühlt man sich in der künstlich erschaffenen Welt sofort angekommen.