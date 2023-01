"Der Feuerball ist mehrere Male hinter den Wolkenfetzen verschwunden und wieder aufgetaucht, zu erkennen war so eine Art Halo um den Ball, hinten zog er einen grellen langen Streifen nach sich." Diese Beobachtung machte ein Autofahrer Donnerstagabend, als er kurz nach 18.30 Uhr gerade auf der Südautobahn A2 bei Villach unterwegs war. Nur wenige Tage zuvor, am 2. Jänner, erblickte eine Kärntnerin eine "ziemlich große grüne Kugel" am Nachthimmel. Die Frau aus St. Andrä schilderte ebenfalls ihre Beobachtung auf der Website der Sternwarte Gahberg. Dort haben sich in den vergangenen Tagen solche Meldungen wieder gehäuft.