Zuletzt gab es in Spittal und Hermagor Probleme mit dem Wolf. "Es gab leider Risse", berichtet Mario Deutschmann, Verwaltungsdirektor der Kärntner Jägerschaft. Mittlerweile streife das Wildtier auch in Unterkärnten umher. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Sichtungen und Nachweisen in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg. Unter den 25 nachgewiesenen Wölfen in Kärnten – die Dunkelziffer sei um einiges höher – gab es zudem einen bestätigen DNA-Fall im Bezirk Wolfsberg. Im Juni 2022 wurde in Görlitzen in der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard ein Tier gerissen.