Ein besonderes Himmelsphänomen ist derzeit wieder am Nachthimmel zu beobachten: der Geminiden-Schauer. Dieser wird in der Nacht von 14. auf 15. Dezember, also von Mittwoch auf Donnerstag, seinen Höhepunkt erreichen. "Bis zu 100 Sternschnuppen kann man pro Stunde sehen, wenn das Wetter mitspielt", sagt Ludovic Ferrière vom Naturhistorischen Museum in Wien. Der gebürtige Franzose ist dort der Kurator der Meteoritensammlung. In dieser Funktion war er heuer auch schon zweimal in Kärnten. Auf der Suche nach "Nummer 9".