Kärntner Experte warnt: "Jetzt reißt es auch gesunde Bäume um"

Robert Rogatsch ist als Arborist, also Experte für Baumfragen, in ganz Kärnten im Einsatz. Was der Klimawandel bewirkt, wer für Schäden haftet und warum auch Laien auf trockene Äste, Schwämme auf Rinden oder Spechtbesuche achten sollen.