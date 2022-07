Viel ist noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Die wenigen Fotos, die dieser Tage auf Instagram zu sehen waren, sprechen aber eine deutliche Sprache. Das gebürtige Kärntner Topmodel Nadine Leopold hat geheiratet! Am vergangenen Wochenende gaben die 28-Jährige und ihr Freund Andrew Barclay, ein britischer Unternehmer und Investor, einander das Ja-Wort. Freunde posteten Fotos eines gigantischen Feuerwerkes. Wo die Feier stattfand, ist bis dato nicht bekannt. Auch nicht, welches Brautkleid Leopold trug. Das Topmodel versprach jedoch, schon bald Fotos mit ihren Followern zu teilen. Bisher musste man sich unter anderem mit einem Foto der Handtasche der Braut zufrieden geben. Passend zierte diese die Aufschrift "I do" ("Ich will").

Leopold war schon für Victoria’s Secret auf dem Laufsteg. Im November des Vorjahres bekam die gebürtige Kärntnerin den Heiratsantrag. Der Junggesellinnen-Abschied wurde vor wenigen Wochen in Miami gefeiert.

"Pizza und Downtown Abbey - Verheiratet sein fühlt sich an wie der Lockdown 2020", scherzt Leopold auf Instagram © Screenshot/Instagram