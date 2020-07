Das Wochenende beginnt in Unterkärnten sehr sonnig. Besonders am Samstagnachmittag wird es hochsommerlich heiß bei 30 bis 34 Grad.

Hochsommerlich heiß: Am Samstag klettern die Temperaturen auf bis zu 34 Grad © (c) tinadefortunata - stock.adobe.com (Picasa)

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet weitgehend das Wetter in unserem Land. Zudem strömen auch ausgesprochen warme Luftmassen heran und die kräftige Sonneneinstrahlung treibt zusätzlich die Temperaturen deutlich in die Höhe. So erwarten wir zum Beispiel in Eberndorf am Nachmittag Werte bis nahe 33 Grad im Schatten.