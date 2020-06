Facebook

Das Wetter bleibt weiter wechselhaft © HUBERT BUDAI

Zeitweise freundlicher wird es am Sonntag in Unterkärnten - mit Sonnenschein und teils wieder dickeren Wolken und Temperaturen von maximal 19 bis 24 Grad. Die Strömung in der Höhe dreht nun zunehmend auf nördliche Richtung. Daher nehmen bei uns auf der Südseite der Alpen die nordföhnigen Effekte zu. Die Wolken lockern daher auch wieder öfter auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne. Länger sonnig dürfte es vor allem am Vormittag und über den breiteren Tälern und Becken sein.