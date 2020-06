Facebook

Das Wetter bleibt weiter wechselhaft © HUBERT BUDAI

Weiterhin noch etwas wechselhaft bei Nachmittagstemperaturen zwischen 19 und 24 Grad: So wird der Samstag in Unterkärnten. Die Luftschichtung wird zwar langsam etwas stabiler, so richtig sicher sind jedoch die Wetterverhältnisse noch nicht und daher gibt es tagsüber zumeist einen Mix aus Sonnenschein und teils auch wieder dickeren Wolken oder Quellwolken. Dabei sind besonders am Nachmittag auch wieder vereinzelte Regenschauer möglich. Zumeist dürfte es jedoch trocken bleiben.