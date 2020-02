Facebook

Isabella Theuermann hat die Unterstützung von Parteichef Gernot Darmann © Bauer

Die FPÖ soll weiblicher werden und Frauenthemen stärker in den Fokus rücken. Auf Bundes- wie auf Landesebene. Vor diesem Hintergrund startete die Kärntner Landesparteisekretärin und FPÖ-Frauenbeauftragte Isabella Theuermann zuletzt eine (Open Innovation) Online-Umfrage, um die Bedürfnisse von Frauen zu erfahren, unabhängig von Alter, Beruf und Familienstatus. Knapp 800 Frauen hätten sich beteiligt, freut sich die Lavanttalerin. Wenig überraschend: Die Situation von Alleinerzieherinnen, Pflege, Kinderbetreuung und weibliche Altersarmut sind die brennendsten Themen, die Handlungsauftrag für die Politik seien. Theuermann, die von Landesparteichef Gernot Darmann unterstützt wird, hat die Ergebnisse bereits Bundesparteichef Norbert Hofer präsentiert. Der wolle „die FPÖ noch weiblicher machen“, zitiert sie. Er habe die Frauen-Umfrage als richtigen Ansatz gewürdigt, „um die Anliegen und Ideen der Frauen sichtbarer zu machen“. Auf Landesebene gehen die Ergebnisse an Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) als Frauenreferentin. Theuermann verweist auf Frauen, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis nicht nur vom Ehemann, sondern (als Teilzeitkräfte) auch von Arbeitgebern und Kinderbetreuungseinrichtungen - und später in Altersarmut - befinden. Pflegearbeit in der Familie erfolge ohne Gegenleistung.