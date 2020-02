Facebook

Unbekannte versuchten Opferstöcke aufzubrechen (Symbolbild) © Helmuth Weichselbraun/Kleine Zei

Am Freitag sind bisher unbekannte Täter in eine Kirche in St. Margarethen bei Wolfsberg eingestiegen. Sie brachen die Tür zur Sakristei auf und durchsuchten Läden und Kästen. Anschließend versuchten sie einen Opferstock aufzubrechen und scheiterten am eigenen Vorhaben. Vermutlich dieselben Täter versuchten in einer Kirche in Wolfsberg ebenfalls zwei Opferstöcke aufzubrechen. Auch hier scheiterten sie.