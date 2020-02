Facebook

Erst in der Vorwoche wurde ein zum Tatzeitpunkt 17-jähriger Klagenfurter wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Der Jugendliche hatte Sex mit einer 13-jährigen Snapchat-Bekanntschaft. Am Freitag musste sich ein 19-jähriger Wolfsberger am Landesgericht Klagenfurt wegen desselben Deliktes sowie pornografischer Darstellung Minderjähriger verantworten.