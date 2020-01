Wie die Polizei Freitagnachmittag bekannt gab, konnte die Brandursache jenes tragischen Feuers, bei dem drei Menschen ums Leben kamen, ermittelt werden. Demnach habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Am 26. Jänner ist ein Gedenkgottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl geplant.

Das großteils aus Holz bestehende Haus brannte komplett nieder, die drei Personen im Haus kamen ums Leben © Rainer Brinskelle

Bereits seit Dienstagnachmittag, nachdem das Feuer gelöscht war, standen die Brandermittler der Polizei in der Brandruine auf der Pack in der Gemeinde Hirschegg-Pack im Einsatz. Wie berichtet war dort ein Einfamilienhaus komplett niedergebrannt, die Bewohner (73 und 87 Jahre alt) sowie eine ungarische Pflegerin (53) waren dabei ums Leben gekommen. Auch der Hund es Paares kam in den Flammen um.