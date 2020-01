Nach der Brandtragödie mit drei Toten in Hirschegg-Pack wird es noch dauern, bis wieder Normalität einkehren kann. Die Ursache für den verheerenden Brand ist weiter unklar.

Brandermittler des Landeskriminalamtes Steiermark nahmen gestern die Suche nach der Brandursache auf © Rainer Brinskelle

Große Trauer herrscht weiterhin in der Weststeiermark, wo am Dienstag drei Menschen beim Brand eines Einfamilienhauses in Hirschegg-Pack ums Leben kamen. Wie berichtet hatten die beliebte Politikerin Gerti Sattler (73) und ihr Mann Fritz (87), ihre aus Ungarn stammenden Pflegerin (53) und der Hund des Paares ihr Leben verloren.