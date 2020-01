Facebook

Mutter Eva-Maria Kiedl mit Neujahrsbaby Emilia im LKH in Wolfsberg © LKH Wolfsberg/Privat

Die Eltern Eva-Maria Kiedl und Patrick Suntinger aus Maria Lankowitz sind überglücklich. Am 1. Jänner um 16.07 Uhr kam ihr erstes Kind, Emilia, zur Welt. Und holte sich so den Titel „Kärntner Neujahrsbaby 2020“. „Das hätten wir uns nie gedacht, dass Emilia das Neujahrsbaby wird. Offenbar mussten wir in Kärnten aushelfen“, schmunzelt der Papa, der nun jeden Tag zwischen dem Bezirk Voitsberg und dem Lavanttal pendelt. „Mama und Kind sind wohlauf“, freut sich der Weststeirer.