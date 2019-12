Rumäne geständig Wolfsberger Bankomatsprenger hat auch in Osttirol zugeschlagen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 8. August wurde der Bankomat in Nußdorf-Debant gesprengt © Brunner

Im Falle mehrerer Bankomatsprengungen in Kärnten und Osttirol in diesem Jahr gibt es neue Ermittlungsergebnisse. Wie die Polizei Tirol am Donnerstag bekannt gab, soll an der Sprengung des Bankomats in Nußdorf-Debant vom 8. August zumindest einer jener Täter beteiligt gewesen sein, die nach der Sprengung eines Bankomats in Wolfsberg Ende Oktober festgenommen worden waren.