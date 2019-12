Facebook

Der Brand konnte gelöscht werden © FF Maria Rojach

In der Nacht auf Samstag ist in einer Lagerhalle in St. Georgen im Lavanttal ein Brand ausgebrochen. Darin gelagert waren rund 250 Kubikmeter Hühnermist. Ein Anrainer, der mit seinem Pkw auf dem Nachhauseweg Richtung Lavamünd war, entdeckte von der Ettendorfer Landesstraße aus den Brand und verständigte per Notruf die Feuerwehr.