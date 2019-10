Facebook

Seit 2008 ist die Flussbestattung in der Donau erlaubt © www.naturbestattung.at

Verabschiedung beim Sarg, Messe, Grabreden, Leichenschmaus. Dieses traditionelle Bestattungsritual verliert durch den Wunsch nach mehr Individualismus an Bedeutung. So bietet etwa das niederösterreichische Unternehmen "Naturbestattung Zadrobilek" Bestattungsformen unterschiedlichster Form an: Baumbestattung, Seebestattung, Flussbestattung, Wasserfontänen, Flugzeugbestattung etc. Die Abkehr von der traditionellen Bestattungsform hat vielfach einen banalen Hintergrund: den Wegfall der Grabpflege, die als zu mühsam angesehen wird.