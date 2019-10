Facebook

© Kaarsten - Fotolia

In der Nacht auf Dienstag ist in einem Einfamilienhaus in St. Andrä ein 81-jähriger Mann aus dem Bett gefallen. Gegen 10.50 Uhr wurde die Polizei von Mitarbeitern der Hauskrankenhilfe telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass man den Mann nicht erreichen könne. Türen und Fenster waren versperrt.