Die Temperaturen erreichen am Sonntag in Unterkärnten zwischen 4 bis 8 Grad. Regen- und Schneeschauer sind nicht ausgeschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kuschelwetter herrscht am Sonntag in Unterkärnten © (c) Fuchs Jürgen

Der Sonntag verläuft in Unterkärnten merklich kälter und zunächst auch noch etwas schaueranfälliger bei 4 bis 8 Grad plus. Die Kaltfront der Nacht zieht tagsüber weiter in Richtung Italien und Slowenien. Zunächst bringt sie aber noch zum Teil dichtere Wolken und auch einzelne Regen- und Schneeschauer sind möglich. Dabei liegt die Schneefallgrenze in den meisten Tallagen.