Mit bis zu 24 Grad gibt sich das Wetter am Donnerstag in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt wieder um einiges milder.

In St. Andrä im Lavanttal sind Werte bis nahe 24 Grad möglich © (c) John Smith - stock.adobe.com (Guenter Albers)

Am Donnerstag wirkt bei uns ein schwacher Hochdruckeinfluss und damit bessert sich auch etwas das Wetter in unserem Land. Die Wolken lockern daher auch zeitweise etwas stärker auf und es zeigt sich damit zwischendurch sogar für längere Zeit die Sonne am Himmel.