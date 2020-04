Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oft ist es am Donnerstag sogar wolkenlos © (c) ExQuisine - stock.adobe.com (GH)

Am Donnerstag bestimmt ein Hochdruckausläufer unser Wetter und deshalb scheint nach der Auflösung vereinzelter Nebelfelder in Unterkärnten tagsüber auch zumeist die Sonne. Dabei spielen Wolken kaum eine Rolle, oft ist es sogar wolkenlos. In den Morgenstunden ist es jedoch immer noch spätwinterlich kalt und deshalb in den Niederungen auch frostig.