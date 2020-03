Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Länger sonnig, aber unterkühlt: Nach einer frostigen Nacht schaffen es die Temperaturen morgen höchstens auf plus sechs Grad. Bei Wind fühlt sich der Tag sogar noch kälter an.

Länger sonnig, aber unterkühlt: So präsentiert sich der Dienstag in Unterkärnten © (c) Fuchs Jürgen

Am Südrand von Hoch "Keywan" liegen wir in einer lebhaften und kalten Nordströmung. Der Tag beginnt fast wolkenlos, doch im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung wieder zu. Trotz zunehmender Bewölkung dürfte es auch am Nachmittag überall trocken bleiben.