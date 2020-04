Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Dienstag in Unterkärnten wird sonnig. Die Temperaturen klettern tagsüber auf bis zu 18 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trotz herrlichem Frühlingswetter gelten die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie © Markus Traussnig

Hoher Luftdruck reicht von den Britischen Inseln über Mitteleuropa bis zum Schwarzen Meer. In diesem Hoch sammeln sich nicht nur sehr trockene, sondern eben auch angenehm milde Luftmassen an. Als Folge geht es auch bei uns mit strahlendem Sonnenschein bzw. völlig wolkenlosen Bedingungen durch den Tag. Auf einen kühlen, zumindest örtlich noch leicht frostigen Start in den Tag wird es untertags angenehm mild mit den höchsten Werten im Raum St. Andrä im Lavanttal.