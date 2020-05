Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Christian Pedant - Fotolia

Eine Schlechtwetterfront nähert sich am Samstag nur langsam vom Westen her unserem Land. Zunächst ist es jedoch noch föhnig und die Wolken lockern somit auch zeitweise auf. Daher zeigt sich besonders am Vormittag und um Mittag auch noch länger die Sonne am Himmel. Im späteren Tagesverlauf ziehen dann jedoch immer mehr und dichtere Wolken vor der Sonne auf. Damit steigt ab dem Abend auch das Regenrisiko an und es könnten sogar Gewitter auftreten.