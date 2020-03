In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Vom Norden zunehmend dicke Wolken und auch langsam steigendes Regenschauerrisiko bei vorerst milden 11 bis 16 Grad: So sieht die Vorhersage für Samstag in Unterkärnten aus. Eine Kaltfront zieht am Samstag über die Alpen langsam zu uns ins Land. Daher werden im Tagesverlauf auch die Wolken mehr und dicker und in der Folge steigt das Regenschauerrisiko an.