Der Sommer zeigt sich auch in den Schlossgärten des Landes von seiner schönsten Seite. Mit großer Hingabe werden dort die Gärten gepflegt. Zwischen Ziersträuchern und Schnittblumen findet sich darin auch so manch eine Besonderheit.

Künstler Pepo Pichler und seine Frau Anitanaz im Salettl von Schloss Schmelzhofen © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Über 200 Jahre ist der Mammutbaum alt, der im Garten von Schloss Schmelzhofen in St. Margarethen im Lavanttal steht. „Feuerwehrleute haben mir erzählt, dass ein Kugelblitz Anfang der 1960er-Jahre in den Baum eingeschlagen hat. Er war total verkohlt“, erzählt Pepo Pichler. Doch der Baum hat sich erholt, und trieb neu aus. Seit damals ist der Stamm gespalten. „Wir müssen die Äste so alle sechs bis acht Jahre zusammenbinden“, sagt Pichler. Der Baum wurde nämlich nah am Schloss gepflanzt. Zu groß ist die Gefahr, dass er auseinanderbricht.

