Kleine Zeitung +

Am Weg zur Formel1 nach Spielberg Truck mit Safety Car an Bord stürzte über Böschung

An der Grenze zwischen der Steiermark und Kärnten ist am Dienstag ein Truck der FIA am Weg zum Red-Bull-Ring nach Spielberg über eine Böschung gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt.