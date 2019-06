Kleine Zeitung +

Am Weg nach Spielberg Truck mit Teilen für Motorhome stürzte über Böschung

An der Grenze zwischen der Steiermark und Kärnten ist am Dienstag ein Truck am Weg zum Red-Bull-Ring nach Spielberg über eine Böschung gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt, geladen waren Teile für ein Motorhome.