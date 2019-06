Zwei Biker starben an steirisch-kärntnerischer Grenze. Einsatzkräfte fuhren zunächst in die falsche Richtung, weil Alarmierung unvollständig war. Appell eines Feuerwehrmannes auf Facebook.

Zwei Tote bei Unfall auf der Soboth © Georg Bachhiesl

Zwei Männer, ein Weststeirer und ein Tiroler, kamen am Pfingstsonntag bei einem schweren Motorradunfall in Soboth an der steirisch-kärntnerischen Landesgrenze ums Leben. Wie ein am Einsatz beteiligtes Mitglied der Feuerwehr Soboth auf Facebook schreibt, sind nach der Alarmierung durch einen Zeugen wertvolle Minuten verstrichen. Der Anrufer hatte die Feuerwehr durch eine falsche Ortsangabe in die falsche Richtung gelotst.