Anna Lena Kois: "Arbeite an Unikat" © KLZ/Zarfl

Im Familienbetrieb Harmonika Müller in Bad St. Leonhard wird jede Harmonika noch in Handarbeit gefertigt. Je nach Modell stecken in jedem Musikinstrument zwischen 90 und 120 Arbeitsstunden. „Es ist diese Vielseitigkeit und Abwechslung, die mich in diesem Beruf seit Anfang an fasziniert hat“, sagt Anna Lena Kois. Die 18-Jährige ist jüngste Harmonikabauerin Österreichs.