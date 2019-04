Er ist Kärntens ältester und ohne Unterbrechung aktive Blasmusiker: Johann Leitgeb. Am Ostermontag feiert er seinen 90. Geburtstag und noch dazu einen großen Auftritt in seiner Lavanttaler Heimat.

Johann Leitgeb hat sich mit neuer Klarinette selbst beschenkt © Emhofer

Sein Kapellmeister Stefan Wiedl meint über ihn: „Mit seinen bald 90 Jahren kann er den jungen Musikern noch immer viele neue musikalische Dinge beibringen.“ Und Astrid Stippich, Obfrau der Stadtkapelle St. Andrä im Lavanttal lobt: „Unser Hans kommt zu jeder Probe und zu jedem Auftritt. Wir wünschen ihm und uns noch viele gemeinsame musikalische Jahre.“

„Unser Hans“, das ist Johann Leitgeb und laut Kärntner Blasmusikverband der älteste, ohne Unterbrechung aktive Blasmusiker. Am kommenden Montag hat Leitgeb gleich zwei Gründe zum Feiern: seinen 90. Geburtstag und seinen Auftritt beim Ostermontag-Kirchenkonzert der Stadtkapelle in seiner Heimatgemeinde.

Der Musikjubilar wurde in der Südoststeiermark in Brunn bei Fehring als Sohn eines Schmiedemeisters geboren. In Knittelfeld ging Leitgeb zur Schule und wurde später Elektrotechniker. Mit dieser Profession arbeitete er zunächst bei großen Unternehmen in der Steiermark als Schwachstromtechniker (in den 1950er Jahren etwa bei Siemens in Graz), ehe er 1961 nach Kärnten zur ehemaligen ÖDK nach Klagenfurt kam. Vor dort wiederum fand er Arbeit, seine große Liebe und sein Eigenheim in der Nähe von St. Andrä im Lavanttal. 1962 heiratete er – mit „seiner Karoline“ hat er drei Töchter großgezogen. Längst ist er auch stolzer Opa von zwei Enkelkindern.

"Salut an Luxemburg"

Zur Musik hat Johann Leitgeb schon früh gefunden. Sein Werdegang begann als Zehnjähriger bei der Ortsmusik in Feistritz/St. Lorenzen mit dem Marsch „Salut an Luxemburg“, an den er sich heute noch mit einem Lächeln gerne erinnert. Er spielte bei den verschiedensten Kapellen in der Steiermark und hatte immer schon ein großes Herz für die Klassik, wobei die „Kleine Nachtmusik“ von Mozart sein absoluter Liebling ist.

Warum gerade die Klarinette? Auf diese Frage antwortet der demnächst 90-Jährige: „Weil es ein Instrument ist, das in jedem Orchester und in jedem Klangkörper gebraucht wird.“ Leitgeb spielt aber auch noch Saxofon, Fanfare und, so nebenbei, kleine Trommel. „Stete Weiterbildung und ständiges Üben sind Voraussetzung für den musikalischen Erfolg“, weiß Leitgeb, der auch Werke von Brahms und Mozart mit seiner Klarinette gespielt hat und auch mit Kapellen und Orchester über die Landesgrenzen hinaus unterwegs war.

Aber auch Tanzmusik und Volksmusik stehen bei Leitgeb auf dem Programm, wovon auch zahlreiche Rundfunkaufnahmen mit dem bekannten Wolfsberger Stadtkapellmeister Fritz Trefalt und seinen Ensembles Zeugnis geben.

Leitgeb blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft: „Hie und da ein kleines Bier zu einem Wiener Schnitzel, das geht immer.“ Außerdem hat er sich zu seinem 90. Geburtstag bereits selbst das schönste Geschenk gemacht, er kaufte sich ein nigelnagelneues Instrument: eine Klarinette von „Schreiber“. So sind perfekte Musikerlebnisse auch für die nächsten Jahre garantiert gesichert.