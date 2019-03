Nicht nur in der Narrenhochburg Villach geht es an diesem Wochenende bunt zu. In ganz Kärnten gibt es zahlreiche Umzüge.

Kleine und große Narren haben derzeit in Kärnten das Sagen © APA/Eggenberger

Von "Helei" in Spittal/Drau bis "Nia Gnua" in St. Andrä/Lavanttal - quer durch Kärnten grüßen an diesem Wochenende die Narren. Zahlreiche Umzüge finden in unserem Bundesland statt. Tausende Besucher sind dabei.

Klicken Sie sich durch die närrischen Fotoserien!

Althofen: Narrenansturm Richtung Stadtzentrum

