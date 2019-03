Facebook

Bernhard Zarfl: "Letztfertigung per Handarbeit" © KLZ/Zarfl

Lampions, Konfetti oder Luftschlangen, kurz: Alles was das Narrenherz begehrt hat die Firma „Fest-Dekor“ in St. Paul im Lavanttal in ihrer Produktpalette. Heuer wird 55-Jahr-Betriebsjubiläum gefeiert. 1982 entstand die Firma unter dem heutigen Namen, und Geschäftsführer Bernhard Thonhauser (50) leitet das Unternehmen seit zwei Dekaden.