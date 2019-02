Facebook

Die drei Verletzten wurden ins LKH Wolfsberg eingeliefert © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Mittwochnachmittag fuhr ein 25-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Pkw auf der Packer Straße in Priel (Gemeinde Wolfsberg) auf den vor ihm anhaltenden Pkw einer 41-jährigen Lenkerin auf. Bei dem Unfall wurden die Lenkerin sowie deren Beifahrer und der Beifahrer im Fahrzeug des Wolfsbergers unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.