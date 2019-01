Kleine Zeitung +

Packabschnitt Bis zu zwanzig Zentimeter Schnee werden erwartet

In der Nacht auf Freitag sowie am Freitagmorgen wird im Packabschnitt zwischen Steiermark und Kärnten mit teils starkem Schneefall gerechnet. Bis zu zwanzig Zentimeter können in diesem Bereich in wenigen Stunden fallen.